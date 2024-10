Tunisie : menaces sur les secteurs la construction et de la promotion immobilière

L’augmentation du taux de la TVA sur l’acquisition de biens immobiliers, qui passerait de 13 à 19%, comme prévu dans le projet de loi de finances pour l’exercice 2025, est une mesure inappropriée, étant donné les grandes difficultés que traversent les secteurs de la construction et de la promotion immobilière, qui en seront très affectés.

C’est ce qu’a déclaré l’ancien ministre du Commerce Mohsen Hassan, en appelant les membres de l’Assemblée des représentants du peuple et du Conseil national des régions et des districts, qui vont devoir discuter et adopter ce projet de loi, à demander au gouvernement de reporter la mise en œuvre de cette mesure afin que les deux secteurs pouvant en être négativement impactés puissent jouer leur rôle de moteur pour l’économie nationale, laquelle traverse une crise multiforme depuis 2011, rapporte Mosaïque FM.

L’économiste et financier a expliqué que la révision du barème de l’impôt est l’une des principales mesures du projet de loi de finances 2025, soulignant que les salaires des travailleurs ayant un revenu imposable inférieur à 50 000 dinars nets annuels connaîtront une augmentation significative, tandis que ceux ayant un revenu net annuel supérieur à 50 000 dinars verront leurs salaires diminuer en raison de l’augmentation du taux d’imposition de 30 à 40%.

I. B.