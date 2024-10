Tunisie : Kaïs Saïed dénonce un système économique mondial «injuste»

L’Etat tunisien reste attaché à sa position. Il ne renoncera pas à son rôle social et n’acceptera aucun diktat de l’étranger, a déclaré le président de la république Kaïs Saïed lors de sa rencontre, jeudi 17 octobre 2024, au Palais de Carthage, avec le gouverneur de la Banque centrale, Fethi Zouhair Nouri.

Quant on sait que cette rencontre a lieu quelques jours avant la participation de ce dernier aux réunions du Groupe de la Banque mondiale (BM) et du Fonds monétaire international (FMI), on comprend que cette déclaration vise à souligner la distance que le chef de l’Etat cherche à marquer vis-à-vis des politiques hyper libérales des institutions de Bretton Wood qui modèlent l’économie mondiale.

«Les éléments pris en compte pour le calcul des taux de croissance doivent être révisés», a plaidé le président Saïed, cité dans un communiqué du Palais de Carthage. Il ne semble pas admettre le très faible taux de croissance réalisé par la Tunisie depuis qu’il est lui-même à la tête de l’Etat avec les pleins pouvoirs entre ses mains, et qui peine à atteindre 1% (0,4% en 2023), selon l’Institut national de la statistique (INS), «la» référence dans ce domaine qui est ainsi appelée à revoir sa copie.

Pour Saïed, qui veut tout remettre en question pour instaurer un nouveau système aussi bien politique qu’économique, l’expérience a prouvé, non seulement en Tunisie mais aussi dans de nombreux pays, que ces taux de croissance «ne sont pas objectifs». «Si ces taux étaient objectifs, comment expliquer alors les causes des révolutions et des soulèvements, alors que les taux de croissance dépassaient parfois les six, voire les dix pour cent», s’est-il interrogé. Il fait ici allusion aux taux de croissance réalisés par la Tunisie dans les années 1990-2010, soit une moyenne annuelle de 4 à 5%, ce qui n’a pas empêché la révolution de 2011 d’avoir lieu.

Le président de la république a aussi insisté sur le fait que les êtres humains ne sont pas des unités comptables, à calculer selon des éléments définis par ceux qui veulent pérenniser un système économique mondial «injuste».

I. B. (avec Tap).