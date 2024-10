La Tunisie espère baisser la dette publique à 80,5% du PIB en 2025

La Tunisie espère stimuler la croissance économique à 3,2% en 2025, contre 2,1% attendus en 2024, selon le projet de budget (et 1,2% selon les dernières estimations de la Banque mondiale), et réduire son déficit budgétaire à 5,5% du PIB l’année prochaine contre 6,3% cette année.

Ces résultats, elle espère les obtenir grâce à une hausse des impôts sur les entreprises et les salariés à revenus moyens et élevés, comme le prévoit le projet de loi de finances pour 2025 qui sera discuté et adopté dans les prochains jours par l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) et le Conseil national des régions et des districts (CNRD).

La Tunisie s’attend également à ce que la dette publique baisse en 2025 à 80,5% du PIB contre 82,2% en 2024.

Le budget en 2025 s’élèvera à 78,2 milliards de dinars, en hausse de 3,3% par rapport à l’année en cours.

I. B.