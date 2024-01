«This is me», un documentaire inédit sur Ons Jabeur, le 7 janvier sur TOD (Vidéo)

La plateforme TOD diffusera, le 7 janvier 2024, «This is me» un documentaire inédit sur la vie et le parcours de la championne de tennis tunisienne Ons Jabeur.

«This is me», attendu le 7 janvier est un documentaire inédit sur la star de tennis classée 6e mondiale, dans lequel elle raconte son histoire, son enfance, ses rêves, ses joies, ses déceptions et ses projets…

Dans le teaser du documentaire diffusé sur les réseaux sociaux, Ons Jabeur se confie aussi sans filtres sur sa vie intime et sur sa passion depuis sa tendre enfance et son rêve d’atteindre le sommet et de devenir un exemple pour la jeunesse tunisienne.

Et comme à l’accoutumé elle y évoque aussi sa fierté d’être Tunisienne, son amour pour la patrie et son rêve d’écrire l’Histoire.

Vidéo

Y. N.