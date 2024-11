Tunisie-Algérie : main dans la main, d’un même pas  (vidéo)

Le président de la République, Kaïs Saïed, participera à la célébration du 70e anniversaire de la Révolution algérienne, à l’invitation son homologue algérien Abdelmadjid Tebboune, ce vendredi 1er novembre 2024. Vidéo

Ce dernier l’a accueilli à son arrivée, hier, à l’aéroport international Houari-Boumédiène, à Alger, et les deux chefs d’Etat ont salué les deux drapeaux au son de l’hymne national des deux pays.

Au-delà de son caractère protocolaire et symbolique, cette visite de deux jours confirme les liens particuliers entre les deux hommes et la communauté de destin des deux pays voisins, liés par l’histoire, la culture et les combats communs pour l’indépendance, acquise le 20 mars 1956 par la Tunisie et le 5 juillet 1962 par l’Algérie.

Cette visite, qui coïncide avec une date aussi symbolique, celle du 70e anniversaire du déclenchement de la guerre d’indépendance de l’Algérie, 1er novembre 1954, revêt une signification particulière pour les deux Etats dont les relations actuelles avec la France, l’ancienne puissance occupante, traversent une période de froid non exempte de tension. L’image des deux hommes, marchant d’un même pas, main dans la main, est un message d’unité et de solidarité envoyé à leurs adversaires communs qui se reconnaîtront.

Il faut dire que la visite cette semaine du président Emmanuel Macron à Marrakech, le faste royal déployé à cette occasion, les dix milliards d’euros de contrats signés entre les deux pays et, surtout, la reconnaissance officielle par la France de la marocanité du Sahara occidental a fait grincer des dents en Algérie, où l’on a toujours milité pour l’indépendance de ce territoire disputé… Et sans doute aussi en Tunisie où, il y a un peu plus de deux ans, on avait réservé un accueil digne d’un chef d’Etat au président de la République arabe sahraouie démocratique (Rasd). Ce qui n’a pas manqué de refroidir les relations entre Tunis et Rabat.

I. B.