Un chercheur français poursuivi en Tunisie pour atteinte à la sûreté de l’Etat

Arrêté le 19 octobre 2024 à Tunis et déféré devant la justice militaire, moins de deux semaines après son arrivée dans notre pays, Vincent Dupont, un jeune chercheur français serait accusé d’atteinte à la sûreté de l’Etat.

Les autorités tunisiennes n’ont pas encore communiqué sur cette affaire, relayée par les médias en France, où sa détention suscite inquiétude et indignation dans les cercles académiques et diplomatiques.

À vingt ans à peine, ce chercheur de l’université Aix-Marseille, affilié à l’Institut de recherches et d’études sur les mondes arabes et musulmans (Iremam) et bénéficiant du soutien du Conseil européen de la recherche (ERC), travaillait sur un projet de recherche portant sur les parcours professionnels et personnels de Tunisiens impliqués dans la Révolution de 2011, qui a marqué la fin du régime autoritaire de Ben Ali. «Son étude se concentre sur l’impact social et économique de la révolution, et non sur des questions sensibles liées à l’opposition au régime actuel», rapportent les médias français, citant des sources universitaires.

Victor Dupont.

Les entretiens que le chercheur a entrepris avec des habitants locaux ont-ils attiré l’attention sur lui et suscité des soupçons des autorités sécuritaires? Interrogé par des confrères français, Vincent Geisser, spécialiste de la Tunisie, qui a séjourné plusieurs fois dans notre pays et effectué l’essentiel de ses recherches sous le règne de Ben Ali, parle d’une procédure «totalement exceptionnelle» pour un chercheur français en Tunisie et qui «reflète une tension inhabituelle entre le milieu académique étranger et les autorités tunisiennes.»

On apprend aussi qu’une amie franco-tunisienne de Dupont a également été arrêtée et incarcérée, que la famille du chercheur est à Tunis pour suivre l’évolution de la situation et que les services diplomatiques français se mobilisent pour obtenir la libération di chercheur et garantir sa sécurité.

I. B.