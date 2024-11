Tunisie : mesures en faveur de la filière de l’huile d’olive

Le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche a annoncé, dans un communiqué publié samedi 9 novembre 2024, une série de mesures importantes en faveur des oléiculteurs et des intervenants dans la filière de l’huile d’olive.

Selon ce communiqué, l’Office national de l’huile (ONH) a entamé la phase d’achat de quantités d’huile d’olive à des prix prenant en considération ceux en vigueur sur le marché intérieur et extérieur, tout en mettant les capacité de stockage de l’ONH, à travers ses centres régionaux, à la disposition des agriculteurs et des producteurs afin qu’ils puissent y stocker leur production conformément à leurs besoins.

Il a été aussi décidé de mettre en place un plan pour financer le stockage d’une quantité d’huile d’olive chez les producteurs, et ce dans le cas où la baisse des prix se poursuivra sur le marché intérieur. Et de maintenir, également, en vigueur la mesure relative à la prolongation de trois mois du délai de remboursement des prêts saisonniers par les agriculteurs et les propriétaires de pressoirs.

Un accord a, par ailleurs, été trouvé avec les banques pour garantir le financement des intervenants dans la filière d’huile d’olive, ainsi que la bonne marche de la saison oléicole.

Une cellule a été créée à cet effet, qui assurera la coordination avec les comités de suivi au niveau régional. Sa tâche consiste à aplanir les difficultés et à suivre l’avancement de la saison oléicole : de la cueillette des olives, de leur transformation, de leur commercialisation et de l’évolution des prix sur les plans intérieur et extérieur.

