Dermatose nodulaire bovine en Tunisie : Recommandations du ministère de l’Agriculture

Suite à la détection de cas de dermatose nodulaire contagieuse bovine en Tunisie, le ministère de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche a appelé les éleveurs à signaler immédiatement tout cas suspect aux services vétérinaires régionaux rattachés aux commissariats régionaux au développement agricole.

Dans son communiqué publié mercredi 27 novembre 2024, le ministère a souligné l’importance de prévenir la propagation de la maladie et a publié ses recommandations :

Contacter un vétérinaire dès l’apparition des signes évocateurs de la maladie.

Éviter tout traitement sans avis médical.

Appliquer les mesures de biosécurité, notamment le nettoyage des exploitations, le drainage des eaux stagnantes et l’élimination des amas d’engrais naturels.

Isoler les animaux malades ou suspects pour protéger les troupeaux sains.

Ne pas acquérir d’animaux d’origine inconnue.

Tenir les animaux éloignés des zones infectées.

Lutter contre les insectes vecteurs en utilisant les pesticides recommandés par les services vétérinaire

La même source ajoute avoir acquis, dans le cadre de son plan de lutte, de vaccins contre la dermatose nodulaire contagieuse et qu’une campagne exceptionnelle de vaccination sera lancée prochainement, dès l’achèvement des procédures administratives nécessaires, pour renforcer la prévention et limiter la propagation de cette maladie.

Notons que cette infection transmise par plusieurs insectes touche les bovins et ne se transmet pas à l’homme. Un premier cas isolé avait été détecté en août dernier à Fernana dans le gouvernorat de Jendouba et les autorités avaient alors appelé les éleveurs à la vigilance et au respect des mesures de biosécurité.

Y. N.