Caravane virtuelle pour mettre fin aux violences faites aux femmes

Dans le cadre des 16 Jours d’activisme contre la violence basée sur le genre, les Nations Unies en Tunisie ont lancé la caravane virtuelle «Uni.e.s pour mettre fin aux violences faites aux femmes et aux filles», en vue de sensibiliser le public et mobiliser les différents acteurs de la société pour lutter efficacement contre ce fléau social.

«Les 16 Jours d’activisme pour mettre fin à la violence faite aux femmes et filles» est une campagne internationale annuelle sous l’égide du secrétaire général des Nations Unies qui a commencé le 25 novembre 2024, Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes, et se terminera le 10 décembre prochain, Journée des droits de l’homme.

Le thème de cette année : «Vers Beijing+30 : UNiTE pour mettre fin à la violence à l’encontre des femmes et des filles», appelle tous les responsables, en particulier les États membres et le secteur privé, à agir sur les priorités de l’examen des trente ans de mise en œuvre de la Plateforme d’action de Beijing et de la Déclaration politique — en se réengageant à prévenir et à mettre fin à la violence à l’égard des femmes et des filles, en faisant preuve de responsabilité et en fournissant les ressources nécessaires.

Une femme est tuée toutes les 12 minutes dans le monde

Les femmes et les filles subissent des niveaux de violence de plus en plus élevés dans les espaces privés, publics et en ligne, aggravés par les inégalités et discriminations croisées, notamment en fonction de la race, de l’ethnie, du handicap, de l’orientation sexuelle, du statut socio-économique et de l’âge.

Selon le rapport sur le féminicide publié par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (OnuDC) et Onu Femmes, une femme est tuée intentionnellement toutes les 12 minutes dans le monde.

La caravane virtuelle couvre toutes les activités et programmes du Système des Nations Unies en Tunisie, menés en collaboration avec leurs partenaires, sur tout le territoire tunisien pour combattre la violence basée sur le genre (VBG).

En Tunisie, 47 % des jeunes filles et femmes tunisiennes ont subi une forme de violence, la plus prévalente étant la violence domestique, qui a augmenté en 2021.

Communiqué.