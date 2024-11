Ariana-Lycée Kheireddine : Les enseignants solidaires avec leur collègue, accusé de harcèlement

Les enseignants du Lycée Kheireddine Pacha à l’Ariana (nord de Tunis) ont exprimé leur solidarité avec leur collègue, convoqué à comparaître demain devant la justice suite à une plainte pour harcèlement sexuel…

Ils ont ainsi effectué un rassemblement, ce mercredi 27 novembre 2024, et ont suspendu les cours pendant plus de deux heures afin d’exprimer leur solidarité avec leur collègue estimant qu’il est victime d’une fausse accusation de harcèlement.

C’est ce qu’a confirmé Lotfi Gafsaoui, secrétaire général fédération régionale de l’enseignement secondaire de l’Ariana, dans une déclaration à l’agence Tap, qualifiant l’accusation portée par l’élève contre son professeur de « diffamatoire et malveillante » .

En effet le syndicaliste a indiqué que la plainte a été déposée après des sanctions disciplinaires ayant visé l’élève concernée : « Elle a d’abord été exclue plusieurs fois suite à des comportements inappropriés puis renvoyée devant le conseil de discipline. Son père s’était alors présenté au lycée et s’en est violemment pris au professeur en question, qui de son côté a décidé de porter plainte pour agression lors de l’exercice de ses fonctions ».

La même source a ajouté que suite à cela, l’enseignant a été surpris d’apprendre qu’il a été convoqué pour une affaire de harcèlement sexuel suite à une plainte déposée par le père de l’élève et qu’il devra comparaître jeudi à cet effet.

« Les enseignants sont prêts à défendre les droits de leur collègue par tous les moyens légaux et demandent que ses droits et son honneur soient rétablis, d’autant plus qu’il est connu pour son intégrité, son sérieux, son professionnalisme et qu’il s’agit d’un homme de principes qui a toujours été engagé dans l’enseignement et l’éducation de ses élèves », a encore lancé le syndicaliste.

La Fédération a par ailleurs appelé à une enquête sérieuse et à l’organisation d’une réunion au sein de la délégation régionale de l’Éducation de l’Ariana afin d’examiner l’issue de cette affaire.

Y. N.