Les sionistes s’en prennent à une fresque murale pro-palestinienne à Paris

Il y a quelques jours, nous avons publié un article sur l’initiative de graffeurs et d’artistes de rue qui ont réalisé une fresque murale dans une rue du 11e arrondissement de Paris pour dénoncer le génocide commis par Israël à Gaza et au Liban. L’œuvre d’art n’a pas survécu longtemps aux saccages des barbares sionistes.

Un groupe de suprémacistes blancs et de sionistes ont, dès le lendemain, badigeonné de peinture noire les dessins et les slogans appelant à la libération de la Palestine et à la fin du génocide auquel l’armée d’occupation israélienne soumet depuis 1947 le peuple palestinien.

Par la violence barbare qu’il exprime, cet acte de guerre illustre bien la haine raciale qui anime ces barbares des temps modernes.

Interrogé par Kapitalis à ce propos, l’un des initiateurs de cette action militante nous a répondu : «Hélas, la fresque a été sabotée par des suprémacistes. Nos visages et noms circulent sur internet dans les réseaux pro-génocide et nous recevons des menaces. Mais cela fait parti de la lutte». C’est tout dire…

