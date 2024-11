Tunisie : Limogeages au ministère de l’Environnement (Jort)

Deux hauts responsables ont été limogés par décrets publiés dans le Journal officiel de la République tunisienne (Jort) dans sa dernière édition.

Le premier décret daté du 27 novembre 2024, met fin aux fonctions de Thouraya Bacha de son poste de secrétaire générale du ministère de l’Environnement et de chargée de mission au cabinet du ministre, et ce, à compter du 23 octobre 2024.

Le deuxième émis à la même date met fin aux fonctions de Dalinda Ezeddine en sa qualité de directrice générale des affaires administratives et financières au ministère de l’Environnement et de chargée de mission au cabinet du ministre, et ce, à compter du 9 octobre 2024.

Y. N.