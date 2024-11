Espérance de Tunis : Yassine Meriah sera opéré dans les prochains jours

L’Espérance sportive de Tunis a dévoilé, ce mercredi 27 novembre 2024, la nature de la blessure de son défenseur central Yassine Meriah.

Les examens médicaux effectués aujourd’hui ont révélé une blessure aux ligaments croisés et Yassine Meriah devra être opéré dans les prochains jours, annonce l’Espérance de Tunis.

Yassine Meriah a été blessé hier lors de la rencontre face à Djoliba AC comptant pour la première journée du groupe D en phase de poules de la Ligue des Champions de la CAF, qui s’est soldée en faveur des Sang et Or sur le score de 4 buts à zero.

Y. N.