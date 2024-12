Le Hackathon méditerranéen de la jeunesse pour l’eau aura lieu du 25 au 28 février 2025, à Fès au Maroc, à l’initiative de l’Union pour la Méditerranée (UpM), dont la Tunisie est membre.

Ce hackathon est ouvert aux jeunes innovateurs ressortissants des Etats membres de l’UpM, âgés de 18 à 35 ans. Ils doivent être intéressés par «la conception des solutions créatives pour relever les défis et saisir les opportunités liés au Nexus Eau-Énergie-Alimentation-Écosystèmes (Wefe)», selon l’UpM.

Il s’agit de former des équipes composées de 2 à 3 membres, prêtes à réfléchir et à identifier des solutions pour des problématiques urgentes liées à l’eau, à l’énergie, à l’alimentation et aux écosystèmes. Les trois meilleurs projets seront sélectionnés le dernier jour et bénéficieront d’un soutien technique et financier dans les mois suivants.

L’équipe gagnante recevra 3 000 euros (environ 10 000 dinars), tandis que les deux équipes finalistes recevront chacune 1 000 euros (environ 3 300 dinars).

Les équipes lauréates bénéficieront également d’un mentorat continu pour perfectionner et développer leurs solutions, garantissant un impact durable.

Les candidatures par équipe doivent être soumises avant le 13 décembre 2024.