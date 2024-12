Le Temps des fêtes à El-Menzah 6 : un marché éco-solidaire

Temps des fêtes, qui se tient du 6 au 6 décembre 2024, au Centre culturel et sportif de la jeunesse à El-Menzah 6, à Tunis, est un marché éco-solidaire qui vise à promouvoir et à encourager les PME et les créateurs qui ont des produits artisanaux ou naturels

Ses organisateurs visent sensibiliser le public à un nouveau mode de vie sain et équilibré en consommant des produits avec des bienfaits naturels, à la préservation de notre environnement et c’est aussi une occasion de se montrer solidaire en encourageant les bonnes actions de la société civile.

Des artisans seront présent, venant de différent gouvernorat seront présent pour représenter le terroir de leurs régions : la grenade de Testour et ses produits dérivés, la rose de Kairouan et ses produits dérivés, l’huile d’olive Oueslati et le miel de Kairouan, la datte de Tozeur et ses produits dérivés, l’harissa, les épices et l’eau de fleur d’oranger de Nabeul, le fromage de Béja… et plein d’autres produits de terroir intéressants.

C’est à la fois un marché et un festival avec un programme d’animation riche, l’occasion d’acheter des cadeaux pour les proches en passant un agréable moment en famille.

Au programme, des shows cooking, des jeux éducatifs de sensibilisation à l’alimentation saine, ainsi que des ateliers (pour petits et grands) de bougies gourmandes, de macramé, de poterie, de bricolage/recyclage, de jardinage et de compostage.