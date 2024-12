Météo-Tunisie : Pluies et baisse des températures ce dimanche 15 décembre

L’Institut national de la météorologie (INM) a annoncé une baisse des températures et des pluies orageuses dans les régions du nord du pays à partir de ce dimanche 15 décembre 2024.

Dans une alerte météo, l’INM a précisé que les pluies, dont les quantités varieront entre 20 et 40 millimètres, sont prévues au nord et au Cap-Bon, ajoutant que des chutes de grêles sont attendues dans certaines zones de l’extrême nord.

Des vents forts et une baisse des températures sont également annoncés par l’INM avec des maximales variant entre 10 et 15°C sur les hauteurs et entre 16 et 21°C dans le reste des régions.

Y. N.