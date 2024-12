Samir Cheffi : «Les Tunisiens doivent sortir de leur apathie actuelle» (vidéo)

Le secrétaire général adjoint de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Samir Cheffi a appelé les forces civiles à se serrer les rangs en cette période difficile que traverse la Tunisie. Vidéo.

Le dirigeant syndicaliste, qui participait ce samedi 14 décembre 2024 à l’événement organisé par la Ligue tunisienne de défense des droits de l’homme (LTDH) à l’occasion de la Journée mondiale des droits de l’homme, a déclaré que «la gravité de la situation sur les plans national, régional et international, et le recul enregistré en matières de droits politiques et sociaux, en plus du désintérêt de la majorité vis-à-vis des affaires publiques, nous imposent de nous rassembler, de nous concerter et d’échanger nos points de vue pour établir un diagnostic commun et élaborer des visions, des propositions et des alternatives susceptibles de rendre l’espoir aux Tunisiens et de les aider à réaliser leurs rêves et leurs aspirations qui ont été trahis au cours des quatorze dernières années».

«La majorité des Tunisiens se sont détournés des affaires publiques en raison des déceptions, des désillusions et des échecs accumulés par tous les gouvernements qui se sont succédé depuis la révolution, sans parler des atteintes aux libertés à travers les décrets promulgués et à leur tête le décret 54 de triste mémoire», a encore déclaré Samir Cheffi, dont les propos ont été rapportés par Mosaïque, ajoutant que «la désaffection du public est un grave indicateur quant à l’avenir de la société et de l’Etat en Tunisie. C’est pourquoi nous insistons sur la nécessité pour tous les Tunisiens de sortir de cet état d’apathie et d’évaluer, à travers leurs organisations, associations et partis, la situation générale dans le pays, ainsi que sur le plan régional et international, et de voir comment mettre la Tunisie à l’abri des bouleversements sociaux et politiques et des interventions étrangères, comme nous le constatons dans notre voisinage», par allusion à ce qui se passe actuellement en Syrie après la chute du régime de Bachar Al-Assad .

