Coup d’envoi de la 35e édition des Journées cinématographiques de Carthage

La cérémonie d’ouverture de la 35e édition des Journées cinématographiques de Carthage (JCC) a été marquée par un vibrant hommage à Fethi Haddaoui, figure emblématique de la culture tunisienne qui a tiré sa révérence jeudi dernier et qui a été accompagné à sa dernière demeure ce samedi 14 décembre 2024.

C’est à la Cité de la Culture que le rideau s’est levé ce soir en présence, notamment de la ministre de Culture Amina Srarfi, d’artistes de divers horizons et de personnalités et passionnés du 7ème art qui vivront, à Tunis et dans plusieurs villes, sur le rythme de cet incontournable évènement cinématographique qui se poursuivra jusqu’au samedi 21 décembre 2024.

Cette édition a été marquée par beaucoup d’émotions, notamment lors du coup d’envoi du Festival, donné par l’actrice Souhir Ben Amara qui n’a pas pu retenir sa douleur et ses larmes lors de l’hommage qu’elle a rendu à Fethi Haddaoui, suivi d’une vidéo sur grand écran diffusée à la mémoire de l’acteur légendaire.

Le critique de cinéma et journaliste culturel Khémais Khayati, décédé le 18 juin dernier, a également été au cœur de cette cérémonie d’ouverture durant laquelle un hommage lui a été rendu en souvenir d’un homme pleinement engagé pour la promotion de l’art et de la a culture en Tunisie.

Y. N.