Ligue des Champions CAF : L’Espérance de Tunis en tête du groupe D (Photos)

L’Espérance sportive de Tunis (EST) s’est imposée, dans la soirée de ce samedi 14 décembre 2024, face au club égyptien Pyramids FC sur le score de 2 buts à zéro.

Les Sang et Or ont entamé le match comptant pour la troisième journée la Ligue des Champions africaine par un jeu offensif et des occasions, concrétisées à la 36ᵉ minute, par un magnifique but signé Youcef Belaïli.

L’Espérance qui dominait son adversaire a doublé la mise lors des arrêts de jeu de la première mi-temps : après une première tentative de Rodrigues, Elias Mokwana parviendra à inscrire le deuxième but avant la pause (45’+3).

A la seconde période, les Sang et Or feront face à quelques tentatives égyptiennes maintenant leur défense solide et leur avantage jusqu’au coup de sifflet final.

Cette victoire enregistrée au stade Hamadi Agrebi de Radès, permet à l’Espérance d’être en tête du groupe D.

