Comment faire revenir les médecins tunisiens émigrés?

Selon des estimations crédibles, quelque 4 000 médecins ont quitté la Tunisie au cours des trois dernières années. Et dans le même temps, beaucoup d’hôpitaux publics souffrent d’un grand manque de médecins spécialistes.

Peut-on en vouloir à ces médecins qui recherchent de meilleures conditions de travail face à la dégradation des infrastructures hospitalières locales et des opportunités pour développer leurs compétences, sans parler des salaires élevés qui leur sont souvent offerts à l’étranger? Non bien sûr, même si un groupe de députés a récemment provoqué une controverse en proposant un projet de loi visant à réduire cette émigration et ses répercussions sur le système de santé dans le pays. Projet de loi au contenu saugrenu qui a finalement été abandonné par ses initiateurs.

Les spécialistes et responsables reconnaissent que l’émigration des médecins représente l’un des principaux défis auxquels le secteur de la santé en Tunisie fait face. Une étude récemment publiée par l’Institut tunisien des études stratégiques (Cites) a révélé que 78% des médecins émigrés ont l’intention de revenir, mais sous certaines conditions.

Dr. Ines Ayadi, attachée au cabinet du ministre de la Santé, a déclaré, lors d’une intervention téléphonique dans ‘‘Sbeh Ennes’’ sur Mosaïque FM, ce lundi 2 décembre 2024, que les conditions énumérés pour faciliter le retour de ces médecins sont presque identiques aux raisons qui les ont poussés à quitter le pays, notamment la forte demande de professionnels de la santé par des pays européens et de la région du Golfe, sachant que les besoins de ces compétences à l’échelle mondiale sont estimés à 14 millions d’ici 2030.

Dr. Ayadi a ajouté que les médecins exigent pour revenir en Tunisie un environnement de travail adéquat, avec des équipements nécessaires à leur pratique, des infrastructures de qualité, ainsi qu’une garantie de sécurité physique, compte tenu des agressions répétées dont les médecins sont souvent victimes dans les hôpitaux publics. Et, bien sûr, des incitations financières substantielles.

La responsable a, également, souligné que l’étude du Cites a révélé un facteur personnel important : les médecins se soucient de l’avenir de leurs enfants et souhaitent leur garantir un meilleur accès à l’éducation. Ce souci, qui pousse certains d’entre eux à émigrer, est également l’une des conditions qu’ils posent pour leur retour en Tunisie. D’où la nécessaire réforme du secteur éducatif afin de le rendre plus efficace, plus performant et plus attractif.

L’émigration, en général, et celle des médecins en particulier, ne peut être arrêtée, car elle est intrinsèquement liée à l’histoire humaine et aux flux migratoires qui ont façonné le monde, estime, par ailleurs, Dr Ayadi, qui considère que l’émigration a un impact positif sur les migrants eux-mêmes en leur permettant d’acquérir de nouvelles compétences et d’en tirer des bénéfices personnels, tout en apportant des revenus importants à leur pays d’origine.

Cependant, le défi pour les autorités réside dans la manière de conserver ses compétences, de les inciter à rester ou de garantir le retour de ceux qui émigrent, en leur offrant un environnement de travail favorable et une rémunération adéquate.

I. B.