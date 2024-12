Carthage Talks aux JCC : Programme des panels

Les Journées Cinématographiques de Carthage (JCC) accueillent cette année Carthage Talks, une série de panels passionnants qui explorent les défis, les dynamiques et les opportunités du cinéma dans nos régions.

🔎 Au programme :

1️⃣ Fonds et dispositifs de soutien régionaux et internationaux | Quels enjeux et opportunités pour la production en Afrique et dans le monde arabe ?

📅 Date : 17 décembre 2024

⏰ Heure : 15h-16h

2️⃣ Plateformes de développement et nouvelles dynamiques de coproduction | De nouvelles voies pour des collaborations intra-continentales et régionales ?

📅 Date : 17 décembre 2024

⏰ Heure : 16h15 – 17h15

3️⃣ Nouvelles dynamiques technologiques et impacts sur la création actuelle | Défis ou opportunités ?

📅 Date : 18 décembre 2024

⏰ Heure : 15h-16h

4️⃣ Promouvoir les images palestiniennes aujourd’hui | Une réflexion sur la résistance par l’image.

📅 Date : 18 décembre 2024

⏰ Heure : 16h15 – 17h15

5️⃣ Le rôle des organisations cinématographiques tunisiennes dans l’essor du cinéma national | Bilans, perspectives et échanges avec l’Afrique et le monde arabe.

📅 Date : 20 décembre 2024

⏰ Heure : 11h-12h