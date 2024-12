Nouvel An-Sécurité sanitaire : Saisie de 7 tonnes de produits alimentaires (INSSPA)

Les opérations de contrôle sanitaire menées par l’Instance nationale de la sécurité sanitaire des produits alimentaires (INSSPA) depuis le début de ce mois de décembre dans différentes régions ont permis la saisie de 7 tonnes de produits alimentaires, dont 6,5 tonnes de pâtisseries.

C’est ce qu’a fait savoir Mohamed Rebhi directeur général de l’INSSPA dans une déclaration, ce jeudi 26 décembre 2024, à l’agence Tap, en précisant qu’à l’approche du réveillon du Nouvel An, les équipes de contrôle ont effectué 2500 opérations dans différents commerces, ayant abouti à la saisie de 7 tonnes de produits alimentaires, dont 6,5 tonnes de pâtisseries et de matières premières, en plus d’une demi- tonne de viandes blanches.

La même source a indiqué que 31 procès-verbaux ont été établis et que quatre ateliers de fabrications de pâtisseries ont été fermés pour non conformité des normes sanitaires, notamment à cause des mauvaises conditions de préparation et de stockage, l’utilisation de matières premières dont les dates de péremption sont dépassées, la présence de nuisibles dans les zones de préparation et un emballage malsain des produits ainsi que , a-t-il ajouté.

Il a signalé que les agents de contrôle ont saisi une grande quantité de pâtisseries prêtes à l’emploi qui étaient placées pendant une longue période dans des glacières avant d’être sorties, décorées et proposées à la vente à l’occasion du nouvel an, précisant que ces gâteaux représentent un danger pour la santé du citoyen dans la mesure où ils favorisent de graves intoxications.

Le directeur général de l’INSSPA a souligné la nécessité d’acheter les pâtisseries dans des points de vente organisés et à ne pas en acheter dans des circuits parallèles : « Nous coordonnons avec le ministère du Commerce pour mettre en œuvre un programme spécifique pour mettre fin à la vente de pâtisseries dans les circuits non réglementés notamment sur des plateformes de médias sociaux sans vérifier qu’ils répondent aux conditions de santé et de sécurité», a-t-il encore ajouté

