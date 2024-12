Espérance de Tunis : Memmiche au repos, Ben Saïd reprend du service

C’est avec une équipe très remaniée que l’Espérance de Tunis a battu, mercredi 25 décembre 2024, El Gawafel de Gafsa (3-0) à l’extérieur, dans un match retard comptant pour la 11e journée de Ligue 1 de football. Une absence était fortement remarquée, celle du gardien de but Amanallah Memmiche, pas très en forme ces dernières semaines.

Trois jours après le nul concédé face au Club Africain, lors du derby de la capitale, les Sang et Or ont retrouvé le chemin du succès en championnat, et en déplacement face à la lanterne rouge, El Gawafel sportives de Gafsa. Titularisé à la place de Rodrigo Rodrigues, blessé lors du derby et de nouveau absent pour quatre semaines, le jeune attaquant Zineddine Kada a ouvert la marque pour les Espérantistes en profitant d’un centre à mi-hauteur du côté droit (28e) de Mohamed Ben Ali, tandis que l’ailier sud-africain Elias Mokwana a doublé la mise sur un coup-franc astucieux (59e). De son côté, Kebba Sowe, entré à un quart d’heure de la fin, a inscrit le 3e but dans le temps additionnel.

En dépit de cette victoire, le club de Bab Souika reste 5e du classement, à 3 points du leader, l’Union sportive monastirienne, en attendant l’autre match en retard qui opposera cet après-midi à 14h00, le Club sportif sfaxien au Stade tunisien au Stade Taïeb M’hiri à Sfax. En cas de victoire, les gars du Bardo seront seuls aux commandes avec 27 points.

Pour revenir au match entre l’Espérance et El Gawafel, le grand absent du jour a été le gardien international Amanallah Memmiche (20 ans), laissé au repos et remplacé par Bechir Ben Saïd (32 ans). Un remplacement que beaucoup d’Espérantistes appelaient de leurs vœux, étant donné la méforme du jeune gardien et la multiplication de ses erreurs, dont les dernières étaient lors du derby contre le Club africain.

Il faut dire que l’Espérance dispose en la personne de Bechir Ben Saïd d’un remplaçant de valeur qui peut apporter assurance et sécurité à la défense espérantiste, qui encaisse beaucoup de buts depuis le début de cette saison : 9 buts en 11 matches.

Il reste à savoir s’il agit d’une passation du témoin entre les deux gardiens ou d’un remplacement momentanée pour faire tourner l’équipe.

I. B.