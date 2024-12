Kef : Un homme et son épouse mortellement poignardés à Sakiet Sidi Youssef

Dans le cadre de l’enquête ouverte suite à la découverte des corps sans vie d’un homme et de son épouse chez eux à Sakiet Sidi Youssef (Le Kef), trois suspects ont été arrêtés.

Yosri Haouami, substitut du procureur du tribunal de première instance du Kef et son porte-parole, a précisé dans une déclaration à Mosaïque FM ce mardi 17 décembre 2024, que la GN de Sakiet Sidi Youssef a reçu un appel d’une personne affirmant avoir découvert ses parents morts au domicile familial.

Un représentant du procureur et des agents de la brigade de recherches et d’investigations de la GN du Kef, se sont alors rendus sur les lieux et ont constaté la présence de coups et de blessures sur les corps sans vie des deux victimes.

La même source a ajouté que suite aux investigations menées, trois suspects ont été arrêtés alors que l’enquête se poursuit.

Y. N.