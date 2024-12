Affaire de «Complot» : Les familles des détenus organisent un rassemblement de solidarité

La Coordination des familles des détenus dans l’affaire de complot contre la sûreté de l’État organise un rassemblement le 24 décembre devant la Cour de cassation.

Dans un communiqué publié ce mardi 17 décembre 2024, la Coordination des familles des détenus a dénoncé le maintien en détention des accusés dans cette affaire, tout en pointant du doigt «une véritable injustice ».

La même source considère que la détention des accusés dans cette affaire est « illégale et constitue une violation flagrante de la loi et une atteinte flagrante aux droits et libertés », lit-on dans le communiqué qui rappelle que le rassemblement du 24 décembre est organisé le jour de l’examen de l’affaire par la Cour de cassation.

La Coordination a de ce fait appelé les forces vives et les défenseurs des droits et des libertés à participer en nombre à ce rassemblement de solidarité.

Y. N.