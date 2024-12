L’International Ocean Institute lance une formation en Tunisie

Du 30 novembre au 29 décembre 2024, se poursuit en Tunisie la deuxième formation lancée par l’International Ocean Institute (IOI). Cette formation est axée sur la culture maritime et les défis spécifiques pour les côtes tunisiennes.

Mehdi Tabbakh *

Notons d’abord que l’IOI jouit d’un statut consultatif spécial auprès du Conseil économique et social des Nations Unies (Ecosoc) et d’un statut consultatif auprès de certaines agences spécialisées des Nations Unies. Cette reconnaissance internationale témoigne de l’expertise et de la crédibilité de l’institut dans le domaine de la gouvernance océanique.

Le programme est principalement destiné aux participants tunisiens, les bénéficiaires de cette deuxième promotion sont une quarantaine d’acteurs et spécialistes dans des domaines en relation avec la mer (société civile, activistes écologiques, entrepreneurs, chercheurs en biologie marine, plongeurs sous-marins, scientifiques marins….). Cette ouverture permet d’enrichir les échanges et de favoriser une approche collaborative des enjeux maritimes en Méditerranée, et en Tunisie spécialement.

Une approche multidisciplinaire

Les participants à cette formation acquerront une compréhension approfondie de la mindset maritime et des principaux défis auxquels sont confrontées nos mers, avec une visée particulière sur la Tunisie.

Le programme aborde des concepts clés tels que la gouvernance de l’espace marin, le droit de la mer et l’économie bleue. La formation couvrira aussi un large éventail de sujets, allant de l’écologie marine à la conservation, en passant par le rôle des ONG dans la préservation de l’environnement marin en Tunisie.

Les participants étudient également le concept d’aires marines protégées, leur rôle dans la préservation de la biodiversité, et examineront la situation spécifique de la Tunisie en matière de zones marines protégées.

Dirigée par Olfa Sehli,spécialiste en écologie marine etdirectrice de l’IOI Academy Tunisia, une approche pédagogique active permet aux participants de comprendre les mécanismes de résolution de problèmes et d’explorer en profondeur les défis de la gouvernance maritime en Tunisie. Ils auront l’opportunité de proposer des solutions et des idées pour contribuer à la protection de l’environnement marin tunisien.

Un engagement dans la durée

Cette deuxième promotion s’inscrit dans la continuité de l’engagement de l’IOI en faveur de la formation et du renforcement des capacités en matière de gouvernance de l’espace marin.

Depuis sa fondation en 1972 par le professeur Elisabeth Mann Borghese, l’IOI s’est développé pour être une organisation non gouvernementale de premier plan, indépendante et à but non lucratif, qui dispense des formations en gouvernance océanique dans le but de former les futurs leaders.

L’IOI dispose d’un vaste réseau de 10 centres et 21 points focaux à travers le monde, avec son siège à Malte. Cette présence internationale permet à l’institut de proposer des programmes adaptés aux spécificités régionales tout en maintenant une vision globale des enjeux océaniques.

Le lancement de cette deuxième promotion en Tunisie témoigne de l’engagement continu de l’IOI envers la région méditerranéenne, ainsi de sa contribution de manière significative au renforcement des capacités en matière de gouvernance. Il en est de même de sa volonté de former une nouvelle génération de professionnels, capables de relever les défis complexes liés à la gestion durable des espaces marins. En offrant une formation, adaptée au contexte local et dispensée dans la langue du pays

* Spécialiste en plongée sous-marine.