Gros plan : ‘‘Ennafoura’’ de Selma Baccar ou lorsqu’un film en cache un autre  

Abdelhamid Larguèche *

Hier soir, mardi 17 décembre 2024, fête officielle de la révolution, la salle du Théâtre de l’Opéra, à la Cité de la Culture de Tunis, était pleine à craquer par un public cinéphile jeune et enthousiaste, le public habituel du festival. Mais une présence remarquée des figures parlementaires et politiques de l’avant 25 juillet 2021 était là complice avec l’équipe du film. Cette partie de l’élite aujourd’hui éclipsée est venue applaudir leur cinéaste chevronnée et auréolée par plus d’un film dont celui d’hier qui se voulait celui de l’apothéose.

La projection du film ‘‘Ennafoura’’ ou ‘‘La Maison dorée’’ s’est déroulée dans une ambiance festive pour le bonheur du public. Voilà pour le cadre, place maintenant à l’œuvre récit et à sa critique.

Trois femmes en détresse

Le film relate l’histoire de trois femmes réfugiées dans le vieil hôtel de la Maison dorée, niché dans la ville européenne, dans le Tunis de l’époque coloniale et qui rappelle un certain «bon vieux temps».

Admirablement interprétés par des comédiennes de talent, notamment Rim Riahi et Amira Derouiche (grande découverte du public), trois femmes : Jalila, Salwa et Marwa, se rencontrent dans un contexte particulier fait de déception, de trauma et de fuite pour la survie dans le vieil hôtel tenu jusqu’à une date récente par une généreuse tenancière aujourd’hui décédée. Elles mènent toutes les trois leurs combats particuliers contre l’injustice des hommes. Des combats déclinés dans des expériences insolites et plurielles mais solidaires. Et des drames aussi révoltants qu’émouvants.

Selma Baccar nous a habitués à ces films de combat de femmes souvent seules, mais rarement solidaires comme l’illustre bien ce film, et ce depuis ‘‘La danse du feu’’ jusqu’à ‘‘La Maison dorée’’ en passant par ‘‘Fleur d’oubli’’ ou ‘‘Al-Jaida’’.

Mais ce dernier film a un goût particulier parce qu’il se fend dans la grande histoire qui se joue à quelques lieux de là sur la Grande place du Bardo ou s’annonce le sit-in Errahil, en 2013, annonçant le départ de la Troïka [la coalition au pouvoir conduite par le parti islamiste Ennahdha, Ndlr]. Autour de la fontaine en marbre s’organisait la plus grande et la plus longue manifestation démocratique contre l’assassinat des députés de l’opposition Chokri Belaïd, le 6 février 2013, et Mohamed Brahmi, le 25 juillet de la même année, actes imputés à des extrémistes religieux de la mouvance islamiste.

Ce tournant qui devient un film dans le film entraîne les trois combattantes dans cette tourmente du Bardo sans en comprendre l’enjeu véritable. Mais elles s’en trouvent comme piégées et ensorcelées par le charme de l’action collective et libératrice de la parole et des corps.

Deux films qui s’enchevêtrent

Cette deuxième facette du film pose plus de question qu’elle n’en résout. Est-ce un documentaire qui cherche à sauvegarder une mémoire personnelle et subjective propre à l’auteure? Est-ce un essai de sauvegarde d’un moment historique particulier d’une transition politique dans l’impasse du fait des violences et des dérives du pouvoir dominé par les islamistes.

Selma Baccar a laissé libre cours à son imagination fertile pour nous nous livrer sa version de cette page émouvante de notre histoire contemporaine, mais une page où le langage s’exprime à la première personne pour relater un moment très personnel. Salma était dans la tourmente de l’action pour changer l’histoire avec ses consœurs, bref une journée des femmes dédiées aux femmes, mais amputée de plus d’un acteur et de plus d’un fait qui ont marqué ce moment tournant.

Ni l’UGTT qui a fait basculer les rapports; ni même Bajbouj [diminutif de Béji Caïd Essebsi, alors principal chef de l’opposition qui accèdera une année plus tard à la présidence de la république, Ndlr], grand acteur de ces moments majeurs, n’étaient visibles dans ce paysage pourtant dense et plein de couleurs. Fiction oblige, on fait le tri et on sélectionne. La mémoire personnelle et celle du groupe réduit l’emporte souvent dans les récits filmiques sur le souci de la rigueur ou du témoignage exhaustif. Peu importe si l’histoire en souffre le temps d’un film, tâche aux historiens de compléter le tableau ainsi brossé si nécessaire.

Mais le plus important du point de vue de l’écriture cinématographique c’est bien de savoir si les deux histoires ou à fortiori les «deux films dans le film» ont été harmonieusement articulés, mariés ou si cette greffe a bien réussi pour en faire un récit filmique bien fluide sur les deux plans esthétique et dramaturgique.

Avec sa dramaturgie bien construite autour de combats de femmes frôlant l’universel par la force de leur expressivité, ‘‘La Maison dorée’’ se suffit à lui-même en nous racontant une l’histoire de trois belles femmes aux destins tragiques immergées dans l’histoire qui se fait dans le bruit et la fureur de l’action.

Devant cette histoire envoutante, le sit-in du Bardo, au-delà des faits relatés avec force sur fond de chants patriotiques, n’apparaît que comme un arrière-fond, parfois réussi, parfois redondant, celui d’un autre film qui se dérobe derrière les figures désormais iconiques de ‘‘La Maison dorée’’.

La grande révélation du film est sans doute la comédienne Amira Derouiche, légitime héritière de la grande regrettée Raja Ben Ammar.

* Historien et cinéphile.