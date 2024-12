JCC 2024 : Palmarès des ateliers Takmil & Chabaka (Photos)

La 35e édition des Journées cinématographiques de Carthage (JCC) a dévoilé, ce jeudi 19 décembre 2024, le Palmarès des ateliers Takmil et Chabaka, célébrant la vision et l’engagement des cinéastes africains et arabes qui façonnent le cinéma de demain.

Après avoir visionné les 9 projets de films en post-production de l’atelier Takmil, le jury composé de Afef Ben Mahmoud, Deema Azar, Heba Othman et Madeline Robert a décidé du palmarès suivant :

Prix Al Jazeera Documentary Channel (sous forme de co-production) : My Mother and I de Dilpak Majeed (Iraq)

Variations on a Theme de Jason Jacobs and Devon Delmar (Afrique du Sud) Prix Royal Film Commission : Five Eyes de Karim Debbagh (Maroc)

: Five Eyes de Karim Debbagh (Maroc) Prix Leyth Productions by Sami Gharbi une bourse de mixage de 15 jours dans un auditorium équipé en 5.1 et 7.1 : Your Daughter de Sara Shazli (Egypte)

une bourse de mixage de 15 jours dans un auditorium équipé en 5.1 et 7.1 : Your Daughter de Sara Shazli (Egypte) Prix Université Centrale : Azal de Ridha Tlili (Tunisie)

2. Palmarès de l’atelier Chabaka :

: Le Sanglier de Mamadou Socrate Diop (Sénégal) Prix Canal+ Convention Développement : Blue Card de Mohammed Alomda (Soudan)

Blue Card de Mohammed Alomda (Soudan) Prix OIF : Cœur ouvert de Hamza Belhadj (Tunisie)

: Cœur ouvert de Hamza Belhadj (Tunisie) Prix IFT : Amnesia de Dima Hamdan (Palestine)

: Amnesia de Dima Hamdan (Palestine) Prix CNCI : Le Sel du Sud de Rami Jarboui (Tunisie)

: Le Sel du Sud de Rami Jarboui (Tunisie) Prix Royal Film Commission : Cirta de Saif Chida (Tunisie)

: Les Septs jours de Ines Ben Othman (Tunisie) Prix Wallonie-Bruxelles : Les Sept jours de Ines Ben Othman (Tunisie)

: Les Sept jours de Ines Ben Othman (Tunisie) Prix Royal Film Commission une Résidence au sein de l’atelier Mosaïc : Blue Card de Mohammed Alomda (Soudan)

Chaque projet primé est un pas de plus vers des récits qui nous rassemblent et nous élèvent. Bravo aux lauréats et à tous les participants

