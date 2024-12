L’UE réaffirme son attachement au renforcement de sa coopération avec la Tunisie

Lors d’un entretien téléphonique avec Mohamed Ali Nafti ministre tunisien des Affaires étrangères, Dubravka Šuica Commissaire européenne pour la Méditerranée a réaffirmé l’attachement de l’Union Européenne au renforcement de sa coopération avec la Tunisie, qu’elle considère comme étant un partenaire stratégique et privilégié.

C’est ce qu’indique un communiqué publié ce jeudi 19 décembre 2024 par le ministère des Affaires étrangères, en précisant que Mohamed Ali Nafti a pour sa part souligné l’importance qu’accorde la Tunisie à ses relations avec son partenaire européen, dans un cadre fondé sur le respect mutuel et le dialogue d’égal à égal, tout en rappelant l’engagement de la Tunisie dans un processus de transition démocratique irréversible reposant sur les choix souverains du peuple tunisien.

Le ministre des Affaires étrangères a également assuré que cette approche permettra de réunir les conditions favorables à la tenue du Conseil d’Association en 2025, qui viendra ponctuer le trentième anniversaire de la signature de l’Accord d’Association Tunisie-Européenne, et qui fera l’objet d’une évaluation objective.

De son côté, la responsable européenne a salué le rôle central de la Tunisie dans la réalisation de la sécurité et de la stabilité en Méditerranée, exprimant sa détermination à poursuivre le dialogue en vue de saisir toutes les opportunités propices au renforcement du Partenariat entre la Tunisie et l’UE, notamment dans les domaines du développement durable, de la migration et des énergies renouvelables.

Communiqué