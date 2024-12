Tunisie-Ukraine : Mohamed Ali Nafti reçoit Maksym Subkh (MAE)

Mohamed Ali Nafti, ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, a reçu, mercredi 18 décembre 2024, Maksym Subkh, envoyé Spécial de l’Ukraine pour le Moyen-Orient et l’Afrique, qui effectue une visite en Tunisie dans le cadre d’un périple au Maghreb.

Lors de la rencontre, le Responsable ukrainien a présenté les différents points du plan de paix proposé par l’Ukraine pour mettre fin au conflit dans la région.

Dans ce cadre, le Ministre a réaffirmé que la Tunisie soutient les initiatives des Nations Unies visant à instaurer la sécurité, la paix et la stabilité dans la région, initiatives qui reposent principalement sur la légalité internationale et le dialogue entre toutes les parties en conflit.

La rencontre a également permis d’évoquer la juste cause palestinienne et les atrocités subies par le peuple palestinien frère, ainsi que la situation au Moyen-Orient.

En outre, cette réunion a été l’occasion de passer en revue les différents domaines de coopération entre la Tunisie et l’Ukraine et d’explorer les moyens de les renforcer, en particulier dans les secteurs économique et universitaire.

