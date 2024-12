État civil et liberté d’expression : Rencontre-débat avec Essia Atrous (ONDCE)

L’Observatoire national pour la défense du caractère civil de l’État (ONDCE) annonce la reprise de ses rencontres mensuelles, ce samedi 21 décembre 2024.

La rencontre est prévue samedi à 10h au siège du Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) à Tunis, avec Essia Atrous, journaliste et écrivaine, pour parler de l’état civil et la liberté d’expression.

« L’invitation est ouverte à tous ceux qui souhaitent enrichir le débat et interagir sérieusement en abordant la question de la liberté d’opinion et d’expression et de l’État civil », a commenté Essia Atrous.