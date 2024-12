Transition énergétique à Nabeul : Acquisition de la 1ère voiture électrique communale (Photos)

Dans le cadre du programme Alliance des communes pour la transition énergétique (ACTE), l’Agence nationale pour la maîtrise de l’Energie (ANME), a remis à la commune de Nabeul, sa première voiture électrique écologique.

La remise de ce premier véhicule électrique à la municipalité de Nabeul vise à promouvoir la mobilité électrique et à valoriser son rôle dans le développement des énergies renouvelables a indiqué Fethi Hanchi, directeur général de l’ANME dans une déclaration à l’Agence Tap, en rappelant que le programme ACTE est financé par le Secrétariat d’État suisse à l’économie (SECO).

« Dans une première phase, environ 70 véhicules seront fournis et répartis entre les entreprises publiques ayant formulé une demande d’acquisition », a ajouté Fethi Hanchi en rappelant que cette initiative s’inscrit dans le cadre du programme national de renforcement du parc automobile des entreprises publiques et des différentes directions et administrations en véhicules électriques, approuvé lors du Conseil des ministres en avril 2023.

Quant aux bornes de recharge électrique, 80 ont été installées dans différents gouvernorats du pays (dont 6 à Nabeul), alors que des contrats ont également été signés avec les municipalités et différentes sociétés pour l’installation de 60 autres bornes, a ajouté la même source, en annonçant la mise en place d’un plan d’action en partenariat avec les sociétés de distribution de carburants, en vue de fournir des bornes de recharge dans les stations-service.

Notons que la municipalité de Nabeul a installé 6 bornes de recharge électriques dans trois sites : le siège de la municipalité, l’arrondissement municipal de Sidi Amor et l’entrepôt municipal.

Y. N.