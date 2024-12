Football : la Tunisie régresse au 52e rang mondial

L’équipe de Tunisie de football a régressé au classement de la Fifa à son plus mauvais rang depuis au moins une trentaine d’années. Les Aigles de Carthage, qui volent désormais très bas, sont désormais classés 52e sur le plan mondial et 9e en Afrique.

Les Rouge et Blanc qui, il y a quelques années seulement, étaient en tête des équipes africaines, disputant la première place aux Sénégalais, se trouvent aujourd’hui loin derrière le Maroc (14e mondial, 1er africain), le Sénégal (17e, 2e), l’Egypte (33e, 3e), l’Algérie (37e, 4e), le Nigeria (44e, 5e), la Côte d’Ivoire (46e, 6e), le Cameroun (49e,7e), le Mali (51e, 8e).

Les coéquipiers de Youssef Maskni doivent cette descente en enfer à leurs très mauvais résultats au cours des dernières années dans les compétitions continentales et internationales. Ils font peine à voir, errant sur le rectangle vert comme des âmes en peine et concèdent défaite sur défaite contre des équipes censées être largement à leur portée.

La crise au sein de la Fédération tunisienne de football (FTF), dont l’ex-président, Wadie Jary, est en prison, poursuivi dans des affaires de corruption, n’a pas arrangé les choses. La crise semble avoir démotivé les joueurs et créé une ambiance lourde et morose dans le groupe. Et plus grave encore, rien ne permet d’espérer une amélioration prochaine de ce classement qui risque même de s’aggraver. Le réveil sera dur…

I. B.