Rencontre à Paris pour commémorer le 14e anniversaire de la révolution tunisienne (Vidéo)

Le Comité pour le respect des libertés et des droits de l’Homme en Tunisie (CRLDHT) organise une rencontre avec Hichem Abdessamed, coauteur avec Fathi Bel Haj Yahya de l’ouvrage ‘‘Une révolution est passé par là’’, édité par l’association Nachaz/Dissonance.

La rencontre, organisée à l’occasion du 14e anniversaire de la révolution tunisienne (17 décembre 2010-14 janvier 2011), vise à commémorer cette date historique, qui avait marqué le début d’une transition démocratique en Tunisie aujourd’hui en panne. Elle se tiendra le 14 janvier 2025, à 18h30, au Maltais Rouge, 40 rue de Malte, 75011 Paris (métro : République).

Il s’agit d’un moment privilégié pour revisiter cet épisode fondateur et en analyser les répercussions durables sur la société tunisienne.

Fruit d’une enquête approfondie menée par l’association Nachaz/Dissonance, ‘‘Une révolution est passée par là’’se distingue par son approche novatrice : il délaisse la centralité de Tunis et des élites politiques ou médiatiques pour explorer les dynamiques locales souvent ignorées.

À travers trois lieux (Jemna, Sammama, Houeidia), trois sites et trois figures emblématiques, il met en lumière la persistance des idéaux révolutionnaires et des pratiques alternatives face aux désillusions de la transition postrévolutionnaire.

Malgré les obstacles et les reculs démocratiques en Tunisie, cet ouvrage souligne l’émergence d’initiatives sociales, culturelles et écologiques qui continuent de faire vivre l’esprit révolutionnaire.

Les récits, enrichis d’images saisissantes et de témoignages poignants, rendent hommage à ces expériences locales tout en invitant à une réflexion sur leur signification dans le contexte tunisien actuel.

Plus qu’un document académique, cet ouvrage se veut une œuvre visuelle et narrative, conçue pour interpeller et nourrir des débats sur la pérennité de l’esprit révolutionnaire en Tunisie. Cette rencontre, au cours de laquelle Hichem Abdessamad partagera son analyse et son vécu, produits de cette enquête, sera également un moment de solidarité avec ceux qui, malgré les obstacles, continuent de s’engager pour défendre les acquis de la révolution.