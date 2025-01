Banque mondiale : «La Tunisie a le potentiel d’exporter des technologies vertes»

La Tunisie, la Macédoine du Nord, le Mexique et la Serbie font partie des pays qui se concentrent le plus sur les exportations de biens et composants de technologies vertes vers la Chine, l’Union européenne (UE) et les États-Unis.

C’est ce qui ressort du récent rapport de la Banque mondiale (BM) intitulé «Les pays en développement peuvent bénéficier des politiques climatiques des principales économies du monde», qui prévoit une multiplication par cinq du marché mondial des technologies vertes et de la durabilité, de 2023 à 2032.

Selon la BM, qui cite également Global Market Insights 2023, les exportations de biens et composants de technologies vertes des pays en développement vers la Chine, l’UE et les États-Unis s’élèvent désormais à environ 185,6 milliards de dollars et les plus grands bénéficiaires à court et moyen terme. à terme, ce sont les pays qui se concentrent sur les exportations vers les trois plus grandes économies du monde.

Il s’agit notamment de la Tunisie, de la Macédoine du Nord, du Mexique et de la Serbie. «Dans le cas de la Macédoine du Nord et de la Tunisie, les biens et composants de technologies vertes destinés à ces marchés représentent respectivement environ 11,6 et 9,4% du PIB, avec un impact économique potentiellement important.» *

D’autres pays à revenu intermédiaire ayant la capacité de construire des véhicules verront probablement davantage de ventes de véhicules électriques vers l’UE. Il s’agit notamment du Maroc, de la Turquie et du Vietnam, a ajouté la BM.

I. B.

* L’exposition sectorielle mesure la valeur des exportations de produits technologiques verts d’un pays vers la Chine, l’UE et les États-Unis en pourcentage de ses exportations totales de produits technologiques verts dans le monde. L’exposition économique mesure la valeur de ces exportations vers ces trois marchés en pourcentage du PIB. Les données portent sur les exportations de produits technologiques verts et leurs composants : panneaux solaires, éoliennes, véhicules électriques et composants, y compris les batteries, mais à l’exclusion des minéraux critiques.