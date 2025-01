Affaire Sonia Dahmani : Le procès en appel attendu ce vendredi 10 janvier

Le procès en appel de l’avocate et chroniqueuse Sonia Dahmani, en détention depuis mai dernier, se tiendra demain, vendredi 10 janvier 2025.

L’audience avait été reportée à la demande de la défense, avait indiqué Ramla Dahmani Accent, la sœur de Sonia Dahmani le 27 décembre dernier, tout en dénonçant encore une fois les conditions de détention.

Rappelons que Sonia Dahmani est poursuivie dans des affaires qui tombent toutes sous le coup du décret 54, dont une lui ayant valu une première condamnation à 8 mois ferme et une seconde dans laquelle elle a été condamnée à deux ans et pour laquelle un verdict en appel est attendu.

A la veille de son procès en appel, plusieurs activistes, journalistes et dirigeants politiques ont appelé à la libération de Sonia Dahmani, estimant qu’elle est « victime d’injustice et d’un procès purement politique, pour avoir simplement exprimé son opinion » et pointant de ce fait « une atteinte aux droits et aux libertés, en particulier à la liberté d’opinion et d’expression».

Y. N.