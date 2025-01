Le FSN organise un rassemblement mardi 14 janvier à Tunis

Le Front du Salut national (FSN) organise un rassemblement, mardi 14 janvier 2025, afin de célébrer le 14e anniversaire de la Révolution tunisienne.

Tout en appelant les forces nationales à participer à ce rassemblement prévu devant le Théâtre municipal à l’avenue Habib Bourguiba de Tunis mardi à partir de midi, le FSN précise que ce rassemblement sera organisé à la mémoire des martyrs et des luttes des Tunisiens pour une Tunisie libre et démocratique.

Dans son communiqué le Front du Salut national ajoute que « ce rassemblement vise également à défendre et à préserver les acquis de la révolution notamment les libertés et les droits, l’équité ainsi que la justice sociale… ».

La même source a par ailleurs pointé du doigt ce qu’elle a qualifié de « déclin effrayant des droits et des libertés, tout en dénonçant de l’injustice et un échec économique et social ».

Le FSN a de ce fait appelé à se mobiliser une fois de plus « pour défendre les valeurs de la révolution et les revendications légitimes du peuple ».

