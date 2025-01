SNJT : Le journaliste Jamel Arfaoui laissé en liberté

Le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) a annoncé, ce jeudi 9 janvier 2025, que Jamel Arfaoui journaliste et directeur du journal électronique Tunisie Telegraph a été laissé en liberté

Dans son communiqué, le SNJT a exprimé sa solidarité avec Jamel Arfaoui et a dénoncé « une campagne malveillante menée à son encontre via les réseaux sociaux et par certains médias ».

Jamel Arfaoui a été entendu, ce jour, en tant que suspect par la 5e Brigade spécialisée dans la lutte contre les crimes liés aux technologies de l’information et de la communication, relevant de la Garde nationale de Laouina, et ce suite, à un article publié par Tunisie Telegraph dans lequel des poursuites visant le chef du gouvernement libyen Abdelhamid Dabaiba, ont été évoquées.

Information catégoriquement démentie par le Parquet auprès du Tribunal de première instance de Tunis qui a décidé d’ouvrir une enquête pour diffamation et diffusion d’informations mensongères via les réseaux sociaux.

En réaction Jamel Arfaoui avait dans un premier temps précisé avoir relayé des informations divulguées lors d’une audience publique impliquant l’homme d’affaires Chafik Jarraya et durant laquelle le nom du chef du gouvernement libyen avait été cité.

« Le Syndicat exprime sa solidarité avec Jamel Arfaoui et souligne que Tunisie Telegraph a traité le sujet avec professionnalisme en rectifiant, en clarifiant et en présentant ses excuses…. », lit-on dans le communiqué du SNJT qui rappelle que cette « démarche est en phase avec le décret-loi n° 2011-115 du 2 novembre 2011 relatif à la liberté de la presse et régissant la profession de journaliste ».

La même source a par ailleurs appelé à l’abandon des poursuites visant Jamel Arfaoui et à réitéré, au passage, son appel à la « libération des collègues journalistes, hommes et femmes, emprisonnés en raison de leurs opinions, de leurs idées et de leur travail journalistique».

