La Tunisie et l’Afrique, une regrettable indifférence

Au-delà des slogans ressassés de temps à autre avec de moins en moins de conviction, il serait utile de préciser la vision de la Tunisie des défis présents et de l’avenir du continent africain et surtout des deux sous-régions sahélienne et occidentale avec laquelle la lie une longue histoire commune. (Carte : Worldatlas.com).

Elyes Kasri *

S’il est incontestable que le sort de la Tunisie est intimement lié à son continent africain et alors que de nombreux pays africains du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest sont engagés dans une nouvelle phase d’émancipation du joug néocolonial pour assurer une maîtrise de leur destin et une jouissance pleine de leurs richesses naturelles, il est légitime de s’interroger sur la vision, le rôle et la contribution de la Tunisie pour renforcer les chances de matérialisation et de succès de cette nouvelle guerre d’indépendance.

Alors qu’elle était considérée comme un modèle et un allié sincère et désintéressé dans la première phase des indépendances africaines dans les années 60 du siècle dernier, il serait utile de s’interroger sur l’image et la perception de la Tunisie dans ces deux sous-régions du continent africain.

Au-delà des slogans ressassés de temps à autre avec de moins en moins de conviction, il serait utile de préciser la vision de la Tunisie des défis présents et de l’avenir du continent africain et surtout des deux sous régions sahélienne et occidentale, abstraction faite de la sous-région maghrébine qui sombre tragiquement de jour en jour dans le chaos de la mauvaise gestion, de l’instabilité et des conflits insensés.

La Tunisie se doit de démontrer dans une vision diplomatique et de coopération sud-sud interafricaine sa solidarité effective et tangible avec nos frères africains en quête de souveraineté et d’émancipation du joug néocolonial.

Malheureusement, il semble difficile de contrer l’argument selon lequel notre pays tourne le dos à son continent et fait preuve d’une indifférence regrettable aux aspirations des peuples africains voisins qui ont pu compter la Tunisie il y a un demi-siècle parmi leurs modèles et partenaires.

* Ancien ambassadeur.