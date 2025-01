Appels à libérer Sherifa Riahi : Rassemblement ce dimanche à la Marsa

Un rassemblement est prévu ce dimanche 12 janvier 2025 en solidarité avec Sherifa Riahi, ancienne présidente de l’association Terre d’asile Tunisie qui est toujours dans l’attente de son procès depuis sa mise en détention provisoire en mai dernier.

Famille et proches de Sherifa Riahi ainsi que la Dynamique féministe, regroupant des organisations et des associations militant pour la cause féminine ont appelé à un rassemblement dimanche à partir de 11h au Jardin de Sidi Abdelaziz.

Sous le slogan « Libérez Sherifa Riahi », ce rassemblement de solidarité vise à demander la libération de l’ancienne présidente de l’association Terre d’asile qui est en détention provisoire depuis 250 jours.

« 250 jours pour cette maman de deux enfants, pour avoir accompli un travail humanitaire, civil et légal de secours aux réfugié.e.s et aux immigré.e.s, … », déplore la Dynamique féministe.

La même source a dénoncé des « accusations arbitraires sans preuves ni fondements, des entorses aux procédures, de la diffamation…» entre autres dépassements pointés du doigt par les organisations qui croient en l’innocence de Sherifa Riahi accusée de suspicions de blanchiment d’argent dans la gestion de l’association qu’elle présidait.

