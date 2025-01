La Libye organise une conférence sur l’énergie les 18 et 19 janvier à Tripoli

Le 3e Libya Energy and Economic Summit se tiendra à Tripoli les 18 et 19 janvier 2024, en présence des dirigeants du secteur pour identifier de nouvelles opportunités et façonner le paysage énergétique du pays, rapportent le site web et la page Facebook de cette conférence.

Outre les «chefs d’entreprises», le site Internet dudit sommet annonce également la présence de «ministres (…), de décideurs politiques, de fournisseurs de services et de technologies, ainsi que d’entreprises du secteur de l’énergie et des énergies renouvelables».

Parmi les intervenants, il y aura aussi Osama El Durrat, le nouveau consul général de Libye à Milan. Entré en fonction le mois dernier en occupant un poste vacant depuis huit ans, le diplomate participe en sa qualité de conseiller du chef du gouvernement libyen, Abdulhamid Dbeibah, pour les questions d’électricité et d’énergies renouvelables.

L’événement se présente comme «le seul grand sommet énergétique organisé dans le pays» et vise à valoriser «le secteur énergétique libyen et ses entreprises, en explorant de nouvelles opportunités commerciales et en ouvrant de nouvelles voies vers la prospérité».

«En tant que plus grand producteur de pétrole d’Afrique et acteur majeur au niveau mondial, la Libye est prête à connaître une croissance significative, avec des projets ambitieux visant à augmenter sa production à plus de 2 millions de barils par jour au cours des deux à trois prochaines années», explique-t-on. «Avec des réserves prouvées de pétrole estimées à 48 milliards de barils, le pays ouvre de nouvelles opportunités d’investissement, d’innovation et de développement économique», ajoute-t-on.

Ce sommet se penchera, également, sur les stratégies, les technologies et les partenariats qui conduisent la transformation énergétique de la Libye et son impact sur l’économie régionale et mondiale.

