Tunisie : Une plateforme de rendez-vous en ligne pour le don de sang

Le Centre national de transfusion sanguine situé à Tunis et le Centre régional de transfusion sanguine de Sfax ont lancé une nouvelle plateforme permettant de prendre rendez-vous pour le don de sang.

C’est ce qu’annonce le ministère de la Santé via un post publié ce mercredi 8 janvier 2025, en précisant que ce service numérique vise à réduire le temps d’attente, éviter les encombrements et organiser le processus de don en vue d’offrir une expérience plus confortable aux donneurs.

Cette plateforme permet aux donneurs peuvent de prendre rendez-vous facilement via le site officiel du Centre national de transfusion sanguine via le lien : www.cnts.tn, ou en s’inscrivant directement sur les sites des centres concernés :

Cette initiative représente une amélioration dans la gestion des dons de sang, en garantissant une meilleure organisation et une plus grande efficacité des centres, a commenté le ministère de la Santé, en affirmant que ce service devrait être progressivement déployé dans les centres régionaux de transfusion sanguine des gouvernorats de Gafsa, Jendouba, Gabès et Sousse.

La même source, qui a encouragé l’utilisation de la plateforme en question, a cependant souligné que la prise de rendez-vous via celle-ci n’est pas obligatoire. Les citoyens peuvent toujours se rendre directement dans les centres de transfusion sanguine pendant les horaires de travail habituels.

Y. N.