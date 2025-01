Une délégation italienne à Tunis fait le point sur le projet Tanit

Le lancement du projet Tanit («TANdem italo-tunisien») pour améliorer la sécurité alimentaire en Tunisie, une des initiatives pilotes du Plan Mattei pour l’Afrique, a été au centre d’une séance de travail entre le ministre de l’Economie et du Plan, Samir Abdelhafidh, et une délégation officielle italienne.

C’est ce qu’a annoncé le ministère de l’Économie et du Plan sur Facebook, précisant que ce projet vise à faire face aux répercussions du changement climatique et à garantir la sécurité alimentaire, en s’appuyant sur trois volets relatifs au traitement des eaux usées, à l’amélioration des rendements agricoles et au renforcement de la formation, de la recherche et de l’innovation dans ce secteur.

La réunion, à laquelle ont pris part, côté italien, des représentants de l’Agence italienne de coopération au développement (Aics), de la Cassa Depositi e Prestiti et du Centre international de hautes études agronomiques méditerranéennes (Ciheam) de Bari, a également permis d’évoquer le programme de soutien financier italien à la Tunisie pour la période 2025-2027.

Selon la note du ministère, Abdelhafidh a affirmé la solidité des relations de coopération et de partenariat entre la Tunisie et l’Italie, soulignant l’engagement de les renforcer davantage dans divers domaines dans l’intérêt commun des deux pays, tandis que les représentants de la partie italienne, dont l’ambassadeur d’Italie en Tunisie, Alessandro Prunas, a estimé que le projet Tanit démontre le «ferme engagement» du gouvernement italien à soutenir la Tunisie dans son processus de développement, la volonté de renforcer le programme de coopération pour la période 2025-2027 et de poursuivre la coordination pour assurer l’efficacité de ses différentes composantes.

Le Plan Mattei pour l’Afrique, annoncé en 2022 par le gouvernement italien, vise à renforcer les relations entre l’Italie et certains pays africains grâce à des investissements dans des secteurs stratégiques tels que l’énergie, l’agriculture et le développement durable.

I. B.