La Barque des Mots : Philosophie, littérature et art avec l’écrivaine Azza Filali

Institut français de Tunisie a annoncé une nouvelle séance de La Barque des Mots avec l’écrivaine Azza Filali prévue vendredi 17 janvier 2025.

Le rendez-vous est donné à la Médiathèque de l’IFT de 16h à 17h30 : La barque des mots explore les liens entre différentes facettes de deux époques (1850-1900 et 1900-1950) invite un public ado et adulte (à partir de 17 ans) à participer dans cette nouvelle aventure d’échange et d’apprentissage avec l’écrivaine Azza Filali.

En séances bimensuelles, les participants découvrent comment un même mot peut résonner philosophiquement, littérairement ou artistiquement, créant des ponts entre disciplines. La métaphore de la barque souligne l’universalité des mots, qui voyagent librement, unissant les îles de sens sans frontières fixes.

✅ Inscription gratuite 👉 ghada.fatnassi@institutfrancais-tunisie.com