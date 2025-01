Tunisie : des entreprises textiles réduisent leur consommation d’eau de 14%

Neuf entreprises textiles sur dix, basées à Bizerte, Nabeul et Monastir, qui ont bénéficié du projet A-Reset (Appui aux réformes du secteur de l’eau en Tunisie), ont considérablement réduit leur dépendance au captage des eaux municipales et souterraines, avec un réduction moyenne de 14% de leur consommation d’eau.

C’est ce qui ressort des résultats du quatrième volet du projet mis en œuvre par le Centre technique des textiles (Cettex) pour le compte du Bureau de planification et d’équilibre des eaux du ministère de l’Agriculture, en collaboration avec le Centre international des technologies environnementales (Citet) et l’Agence allemande pour la coopération internationale (Giz).

Grâce à A-Reset, ces entreprises ont réussi à économiser plus de 230 000 mètres cubes d’eau par an, soit suffisamment pour couvrir les besoins annuels de plus de 12 600 personnes.

Au cours de la période du projet (2022-2024), ces entreprises ont reçu une aide pour évaluer leur consommation de ressources pendant le processus de lavage et de teinture du tissu denim utilisé pour les jeans. L’objectif étant de réduire l’empreinte eau de la production du denim et de limiter la pression sur les ressources en eau, notamment les aquifères souterrains.

Certaines des entreprises soutenues ont réussi à réduire leur consommation d’eau jusqu’à 65%, selon Cettex.

Les recommandations, axées sur les principes de réduction, de réutilisation et de recyclage, couvraient l’eau, l’énergie et les produits chimiques.

Parmi les 87 recommandations proposées, 25 ont été mises en œuvre pendant la durée du projet, mobilisant un investissement privé de 5,1 millions de dinars tunisiens (environ 1,5 million d’euros). Ces efforts ont permis de réaliser des économies significatives, s’élevant à 1 million de dinars (330 000 euros) par an, avec un retour sur investissement moyen de 20%.

Selon le Cettex, ces résultats démontrent comment l’amélioration de l’efficacité des ressources peut être bénéfique à la fois pour l’environnement et pour l’économie.

À la lumière de ces constats, le Cettex envisage d’étendre cette approche à d’autres segments de l’industrie textile et à d’autres projets similaires pour accompagner le secteur vers un avenir plus durable.

Selon une étude de 2019 du Forum tunisien des droits économiques et sociaux (FTDES), la consommation moyenne d’eau pour un jean est estimée à 55 litres, hors phases de teinture et de lavage du tissu. Cette étude a mis en évidence la surexploitation de l’eau dans le gouvernorat de Monastir, région où se trouvent la plupart des usines de jeans en Tunisie.