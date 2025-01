En prison, Sihem Bensedrine entre en grève de la faim

Sihem Bensedrine, ancienne présidente de l’Instance Vérité et Dignité (IVD), est entrée en grève de la faim ce mardi 14 janvier 2025, depuis la prison pour femmes de la Manouba

En détention depuis août dernier après avoir fait l’objet d’un mandat de dépôt pour une affaire de «falsification» du rapport final de l’IVD , Sihem Bensedrine estime être victime d’injustice.

Ses avocats ont également pointé du doigt des dépassements dans les procédures et rejettent les accusations portées contre l’ancienne présidente de l’IVD. ces derniers affirment pat ailleurs que «les charges reposent exclusivement sur les accusations contradictoires d’une ancienne commissaire de l’IVD, sanctionnée par le conseil de l’IVD pour non-respect de son obligation de réserve»….

Son entrée en grève de la faim a été annoncée via un message publié sur sa page Facebook ce jour :

« Aux autorités tunisiennes :

Je ne supporterai pas davantage l’injustice qui me frappe.

La justice ne peut être fondée sur les mensonges et les calomnies, mais sur des éléments de preuve concrets et tangibles.

En conséquence, je suis décidée à m’extraire, quoiqu’il m’en coûte, de ce trou noir où l’on m’a arbitrairement jetée.

Sihem Bensedrine, prison des femmes de La Manouba – mardi 14 janvier 2025».

Y. N.