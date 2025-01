Comité de défense : «Abir Moussi victime de graves atteintes à ses droits fondamentaux»

Le comité de défense a pointé du doigt de graves atteintes aux droits fondamentaux visant l’avocate et présidente du Parti destourien libre (PDL) Abir Moussi, qui est en détention depuis octobre 2023.

Dans un communiqué publié dans la soirée de ce mardi 14 janvier 2025, le comité de défense a estimé que « ces atteintes ont atteint un degré insoutenable », en affirmant que des restrictions lui ont été imposées, notamment en ce qui concerne le nombre d’avocats autorisés à rendre visite quotidiennement à Abir Moussi, qui a été déterminé à deux par jour.

La défense a dénoncé cette décision et la considère totalement injuste « d’autant que notre consœur est visée par de multiples affaires et fait face à de graves accusations qui menacent sa vie », ajoute la même source en dénonçant par ailleurs « une atteinte au droit à une défense libre et à la confidentialité des échanges avec sa cliente ».

Les avocats ont à ce propos expliqué que lors d’une visite hier, un responsable sécuritaire et un officier en uniforme ont interrompu l’entretien qui se déroulait entre Abir Moussi et un membre de son comité de défense : « Ils les ont interrompus en indiquant que les documents examinés ne concernaient pas son affaire, avant de mettre fin arbitrairement à la visite et de forcer l’avocat à quitter les lieux… Abir Moussi a été reconduite dans sa cellule sans aucune explication concernant cette ingérence et cette violation de ses droits », lit-on encore dans le communiqué

La présidente du PDL envisage par ailleurs d’entrer en grève de la faim sauvage, et ce pour « protester contre l’aggravation des injustices dont elle est constamment victime », déplorent encore les avocats.

Y. N.