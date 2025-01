Le CRLDHT appelle à la libération de Sihem Ben Sedrine 

Dans le communiqué reproduit ci-dessous, le Comité pour le respect des libertés et des droits de l’homme en Tunisie (CRLDHT) exprime sa solidarité avec Sihem Ben Sedrine, présidente de l’Instance Vérité et Dignité (IVD), en grève de la faim depuis le 14 janvier 2025 à la prison de Manouba, et «exige sa libération immédiate ainsi que celle de tous les prisonniers politiques et d’opinion.»

Le 14 janvier 2025, date emblématique marquant l’anniversaire de la révolution tunisienne de 2011, Sihem Ben Sedrine, présidente de l’Instance Vérité et Dignité (IVD), a entamé une grève de la faim illimitée depuis sa cellule à la prison de Manouba, près de Tunis. Par cet acte, elle proteste contre son incarcération injuste et arbitraire, reposant sur des accusations infondées et des procédures entachées d’irrégularités.

Sihem Ben Sedrine, âgée de 75 ans, est une figure de la lutte pour les droits humains en Tunisie. Opposante farouche au régime de Ben Ali, elle a contribué à concrétiser les objectifs de la révolution tunisienne, notamment en présidant l’IVD de 2014 à 2018. Cet organisme a joué un rôle important dans la mise en œuvre de la justice transitionnelle en Tunisie, documentant les graves violations des droits humains commises entre 1955 et 2013 et transmettant 205 dossiers aux juridictions spécialisées dans lesquels sont poursuivis plus de 1000 responsables sécuritaires. Malgré ses contributions majeures, elle fait face à un acharnement judiciaire manifeste visant à discréditer la justice transitionnelle et à perpétuer l’impunité pour les crimes passés.

Depuis sa détention, Sihem Ben Sedrine dénonce les manipulations politiques et judiciaires qui pèsent sur elle et réclame sa libération immédiate. Son action met en lumière les dérives autoritaires actuelles, marquées par la répression des opposants, des journalistes et des défenseurs des droits humains en Tunisie.

Le Comité pour le respect des libertés et des droits de l’homme en Tunisie (CRLDHT) exprime sa solidarité avec Sihem Ben Sedrine et :

1. exige sa libération immédiate ainsi que celle de tous les prisonniers politiques et d’opinion;

2. condamne fermement l’instrumentalisation du pouvoir judiciaire comme moyen de répression politique;

3. appelle à une mobilisation nationale et internationale pour défendre les acquis démocratiques et les droits humains en Tunisie;

4. tient les autorités en place, et notamment le président Kaïs Saïed, responsables de toute complication ou préjudice que la santé de Sihem Ben Sedrine pourrait subir. En ce jour marquant pour la Tunisie, l’action de Sihem Ben Sedrine rappelle l’importance cruciale de poursuivre le combat pour la dignité, la liberté et la justice. Le CRLDHT appelle également la jeunesse tunisienne à s’engager pacifiquement pour préserver ces valeurs et contrer les menaces pesant sur l’avenir démocratique du pays.

CRLDHT