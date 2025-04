Tunisie | Sonia Dahmani en grève de la faim depuis lundi dernier

L’avocate et chroniqueuse Sonia Dahmani est entrée, depuis lundi dernier, en grève de la faim ouverte , afin de lancer un cri de détresse depuis sa cellule et dénoncer les injustices qu’elle affirme subir.

Cette décision a été prise après ce que sa sœur Ramla Dahmani Accent décrit comme un an d’acharnement et d’injustices, culminant avec un incident lors di jour de la fête de l’Aïd.

En effet, selon le témoignage de sa sœur, Sonia a été profondément affectée par les larmes de leur père, privé d’une visite pourtant promise par la direction de la prison.

« Le jour de l’Aïd, la directrice elle-même lui avait promis 15 minutes avec sa famille.. Mais un gardien, « Malek » a décidé seul, arbitrairement, de l’en priver. Et ce n’était pas une première, ce même gardien depuis un an s’en prend à elle et à notre famille», déplore Ramla Dahmani.

Et d’ajouter : « Elle a décidé de se laisser mourir parce que trop c’est trop, un an d’acharnement et d’injustice , elle n’en peux plus. La famille tient la direction des prisons et le gouvernement tunisien responsables de toute détérioration de sa santé ».

Y. N.