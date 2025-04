Ambassade des États-unis | Avis aux demandeurs de visa

L’Ambassade des États-unis en Tunisie a adressé, ce mercredi 2 avril 2025, un communiqué aux demandeurs de visa afin de les mettre en garde contre les intermédiaires.

Cette pratique, qui peut sembler faciliter les démarches, comporte en réalité des risques importants selon l’ambassade : «les intermédiaires peuvent fournir des données erronées lors de la demande de visa, notamment des numéros de téléphone ou des adresses, ce qui pourrait entraîner l’annulation des rendez-vous ».

Les ambassades et consulats, soucieux de l’intégrité du processus de demande de visa, se réservent le droit d’annuler les rendez-vous pris sur la base d’informations inexactes, rappelle la même source qui appelle à éviter les frais inutiles et les risques et recommande de réserver le rendez-vous directement sur le site officiel de l’ambassade concerné.

Y. N.